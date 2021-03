Gladbecker können sich für Gottesdienste zu Ostern anmelden

In Corona-Zeiten müssen die Gottesdienste zu Ostern in der katholischen Kirche anders organisiert werden als in früheren Jahren.

Gladbeck. Die katholische Kirche in Gladbeck hat zwei Anmelde-Varianten für Gottesdienste in der Osterzeit organisiert. Es gibt noch mehr Veranstaltungen.

Wer an den Kar- und Ostergottesdiensten der katholischen Kirche in Gladbeck teilnehmen möchte, kann sich ab sofort anmelden. Dazu liegen an den Kirchorten Anmeldeflyer bereit, die ausgefüllt in die Briefkästen der Gemeindebüros geworfen werden können. Dieses „analoge“ Anmeldesystem endet am Sonntag, 14. März. Es gibt auch eine digitale Alternative und weitere Angebote.

So können sich Interessenten ab Dienstag, 16. März, über die Homepage „www.lamberti-gladbeck.de“ anmelden. Die Registrierung ist bis zum 23. März möglich. Obwohl sich bis jetzt schon viele Menschen angemeldet haben, gibt es noch freie Plätze. Die Organisatoren: „Nichtsdestotrotz bitten wir um Verständnis, wenn Gottesdienste aufgrund hoher Nachfrage ausgebucht sein können.“ Den Interessenten werde per Anruf gegebenenfalls ein anderer Gottesdienstort in der Stadt angeboten.

Gladbeck: Wegen großer Nachfrage können katholische Gottesdienste in der Osterzeit ausgebucht sein

Die katholischen Kitas in der Pfarrei St. Lamberti laden vom 20. März bis 13. April zu einer Osterkrippe in die Lambertikirche (Kirchplatz 6) ein. An fünf Stationen wird der Weg Jesu von Palmsonntag bis zum Osterfest dargestellt. Außer zu den Gottesdienstzeiten und liturgischen Feiern ist die Osterkrippe täglich von 10 bis 18 Uhr unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln zu besichtigen.

In der Gladbecker katholischen Kirche St. Johannes werden in der Osterzeit ökumenische Impulse angeboten. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Als PDF-Datei (Homepage unter Banner „Familien“) wird am 20. März ein Stationslauf gestartet. Es sind Fotos der einzelnen Orte zu sehen, die angelaufen werden können. An jeder Stelle gibt es eine biblische Geschichte, eine Deutung und eine Aufgabe. Mit dem Smartphone kann man sich über QR-Codes die Texte auch vorlesen lassen. An der letzten Station befindet sich eine Schatzkiste, in der eine kleine Überraschung steckt. Dieses Angebot endet am 11. April.

„Rentfort geht den kreuz-weg“, so heißt eine Aktion der Gemeinde St. Josef. Auf einem Weg von etwa 2,7 Kilometern Länge gibt es zwischen dem 27. März, 10 Uhr, und Karfreitag, 2. April, 18 Uhr, 14 Kreuzwegstationen. Der Start und das Ende des Rundweges ist an der St. Josef-Kirche.

Die Gemeinde Heilig Kreuz lädt vom 27. Mär, 19 Uhr, bis 30. März, 19 Uhr, zum „Kreuzweg der Liebe“ in die Kirche ein. Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Gladbeck und der Propstei St. Lamberti werden in der Karwoche werden von Montag bis Donnerstag, 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr, etwa 15-minütige Impulse mit Musik in der Johanneskirche gestalten. Turnusgemäß werden die Beiträge an dem betreffenden Tag wiederholt. Zusätzlich besteht in dieser Zeit in dem Gotteshaus auch die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit den Seelsorgern.

Das Gesprächs-, Beratungs- und Seelsorgeangebot am Dienstag und Donnerstag der Karwoche in der Lambertikirche wird personalbedingt nicht stattfinden.

