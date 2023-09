Gladbecker können jetzt einen „Ofen-Führerschein“ machen

Heizen will gelernt sein – deshalb bietet der Kreis Recklinghausen ab sofort ein Online-Seminar an, bei dem die Teilnehmer einen „Ofen-Führerschein“ erwerben können.

Gladbeck. Ein „Ofen-Führerschein“ soll helfen, die lokale Luftverschmutzung im Kreis zu verringern. Das hat es mit dem kuriosen Führerschein auf sich.

Die Tage werden wieder kürzer und kühler, damit beginnt bald die neue Heizperiode in Gladbeck. Gemütlicher als die klassische Heizung ist da der Kamin oder Holzofen – aber beim Heizen bloß nicht den Führerschein nicht vergessen! Wie bitte? Mit einer kuriosen Aktion möchte der Kreis Recklinghausen durch eine optimierte Bedienung möglichst vieler privat genutzter Holzöfen die lokale Luftverschmutzung verringern. Deshalb gibt es nun den „Ofen-Führerschein“.

In zweistündigem Onlinekurs der Ofen-Akademie richtig Heizen lernen

Der Kreis schließt sich damit als Modellregion dem nationalen Projekt „Smartes Heizen mit Holz“ an und bietet in Kooperation mit der Ofen-Akademie ein Umweltzertifikat, den sogenannten „Ofen-Führerschein“, an. Zu viel oder falsch gestapeltes Holz, feuchtes Brennmaterial oder einfach ein zu heißes Feuer – beim Heizen der eigenen vier Wände mit Holz lasse sich einiges falsch machen. Worauf beim Betrieb von Öfen und Kaminen zu achten ist, vermitteln Experten in einem zweistündigen Online-Kurs der Ofen-Akademie.

„Durch den richtigen und effizienten Betrieb des eigenen Kamins lässt sich nicht nur Geld sparen. Bürgerinnen und Bürger können insbesondere einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten“, so Landrat Bodo Klimpel. Zahlen des Kreises belegen, dass die Feinstaubbelastung um 45 Prozent, der CO2-Ausstoß um bis zu 30 Prozent und die Menge organischer Schadstoffe um bis zu 67 Prozent reduziert werden können, wenn Holzöfen richtig bedient werden.

Ofen-Führerschein ist für erste 1000 Teilnehmer kostenfrei

Für die ersten 1000 Hausbesitzer und Mieter aus dem Kreis Recklinghausen, die eine sogenannte holzbetriebene Kleinfeuerungsanlage nutzen, ist die Teilnahme an dem Online-Angebot kostenfrei. Das Seminar kann jederzeit begonnen oder unterbrochen und später fortgesetzt werden. Das erlangte Wissen wird durch einen kleinen Abschlusstest abgefragt. Wer diesen besteht, bekommt ein personalisiertes Umweltzertifikat und damit seinen eigenen Ofen-Führerschein.

Anmeldungen sind möglich unter https://www.ofenakademie.de/kreis-recklinghausen/ möglich.

