Gladbecker können das neue Logistikzentrum besichtigen

Was geht drinnen vor sich? Gladbecker Bürger können sich nun direkt im neuen Logistikzentrum an der Beisenstraße schlaumachen.

Gladbeck. Investor, Mieter und Stadtverwaltung stehen Rede und Antwort zum neuen Logistikzentrum an der Beisenstraße. So können Gladbecker teilnehmen.

Gladbecker Bürger können sich vor Ort über das neue Logistikzentrum an der Beisenstraße informieren. Am Mittwoch, 9. August, laden Investor „Alcaro Invest“ und Mieter „Swiss Commerce“, der viele Online-Shops betreibt, ab 17 Uhr zur Infoveranstaltung ein. Treffpunkt ist die Einfahrt zum Gelände an der Beisenstraße 47. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Abend beginnt mit einer Führung über das Gelände und durch Teile der neuen Gebäude. Im Anschluss wird Swiss Commerce über die künftigen betrieblichen Abläufe informieren. Außerdem stehen Vertreter der Firmen und der Stadtverwaltung für Rückfragen der Besucher zur Verfügung.

Der Betrieb des Logistikzentrums soll im Laufe des Augusts 2023 aufgenommen werden. Auf einer Gesamtmietfläche von rund 16.000 Quadratmetern wird das Solinger Traditionsunternehmen C. Jul. Herbertz, ein Großhändler von Messern, als Teil der Swiss Commerce Gruppe tätig werden.

