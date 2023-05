Gladbecker Kitakinder traurig: Bienenfutterautomat gestohlen

Gladbeck. An einer Gladbecker Kindertagesstätte wurde ein Bienenfutterautomat gestohlen. Das Unverständnis ist groß. So reagieren Kita und Bürgermeisterin.

Das Entsetzen in der Gladbecker Kindertageseinrichtung Ringeldorfer Straße ist groß: Unbekannte haben einen Bienenfutterautomaten geklaut, den Kinder und Erzieher dort erst im März dieses Jahres nach einer Winterpause wieder an einem Zaun aufgehängt hatten. „Für die Kinder und Erzieher ist das sehr traurig. Da hat viel Herzblut drin gesteckt“, erzählt Stadtsprecher David Hennig.

Lesen Sie auch

Zer zwischen Mittwoch (10. Mai) und Donnerstag (11. Mai) entwendete Bienenfutterautomat war früher ein Kaugummiautomat, der von einem Dortmunder Handwerker umgebaut wurde. Er ist gefüllt mit kleinen Kapseln, die eine Mischung an Wildblumensamen enthalten. Wer 50 Cent einwirft, erhält dafür eine Kapsel und kann die Samen zuhause – im eigenen Garten oder auch auf dem Balkon oder der Fensterbank – aussähen. Die Blumen, die daraus wachsen, dienen den Bienen als Futterquelle.

Idee für Bienenfutterautomaten entstand während Projektwoche in Gladbecker Kita

Die Idee, etwas gegen das weltweite Insektensterben zu tun, entstand während einer Projektwoche der Kita vor drei Jahren. Die Erzieherinnen und Erzieher sprachen mit den Jungen und Mädchen viel über Umwelt- und insbesondere Insektenschutz, woraufhin die Tagesstätte beschloss: „Wir wollen Bienenretter werden“. Daraufhin wurde ein Bienenfutterautomat in Auftrag gegeben und eine kleine eigene „Bienenwiese“ mit Wildblumen auf dem Kindergartengelände angelegt. Zudem wurde viel pädagogische Arbeit zum Thema Wildbienen geleistet.

Beim großen Bienenfest der Kita im Frühling 2022 wurde der knallgelbe Bienenfutterautomat von Bürgermeisterin Bettina Weist und den Kindern der Kita gemeinsam an der Ringeldorfer Straße aufgehängt und erfreute sich über den Sommer einer großen Beliebtheit. Im Winter wurde er eingelagert und hing seit März 2023 wieder frei zugänglich an der Straße. Nur zwei Monate später der Schock: Am Donnerstagmorgen fiel einigen Eltern, die ihre Kinder gerade zur Kita brachten, auf, dass der Automat fehlte. Die Kita erstattete daraufhin Anzeige.

Kleine Kapseln mit Wildblumensamen befinden sich in dem Bienenfutterautomaten, der in Gladbeck gestohlen wurde. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Bürgermeisterin sichert neuen Futterautomaten zu

Die Erzieher und Kinder der Kita sind traurig und fassungslos. Der finanzielle Schaden sei dabei nicht so schlimm wie das Unverständnis darüber, dass der Automat entwendet wurde – rund zehn Euro befanden sich in dem Automaten, der Kaufpreis des Automaten lag bei 487 Euro. Am Montag wollen die Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern ausführlich darüber sprechen, dass der Automat geklaut wurde. Hennig erzählt: „Bisher sind die Kinder mit Vorbereitungen für den Muttertag am Sonntag gut abgelenkt. Einige haben noch gar nicht begriffen, dass ihr Automat nicht mehr da ist“.

Lesen Sie auch:

Kita Oase: Neuer Träger Junikum übernimmt doch schon früher

Als Bürgermeisterin Weist gestern von dem Diebstahl erfuhr, sagte sie sofort zu, dass es einen neuen Futterautomaten an der Kita geben soll. „Allerdings kann es einige Zeit dauern, bis wir einen neuen Automaten erhalten, da die alten Kaugummiautomaten in Handarbeit in Dortmund umgebaut werden und die Bestellliste lang ist“, erklärt Hennig.

Wer den Bienenfutterautomaten geklaut hat, bleibt unklar. Corinna Kutschke von der Polizei Recklinghausen berichtet: „Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor, auch das Tatmotiv ist unklar. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls laufen“.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook ++

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck