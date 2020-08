Der Jugendrat wird Samstagen und auch am 5. September jeweils von 10 bis 14 Uhr einen Stand auf dem Willy-Brandt-Platz haben und während der U16-Wahlwoche eine „mobile Wahlurne“ betreiben, um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen.

Kommunalwahl 2020 Gladbecker Jugendrat ruft zur Teilnahme an der U16-Wahl auf

Gladbeck. Auch in Gladbeck haben Jugendliche die Chance zur Wahl zu gehen - bei der U16-Wahl. Der Jugendrat lädt zur Abstimmung in diese Wahllokale ein.

Vor der Kommunalwahl am 13. September, bietet der Landesjugendring NRW vom 31. August bis zum 4. September eine U16-Wahl an. Ziel des Jugendringes ist es, das Wahlalter für Jugendliche auf 14 Jahre zu senken und „das Einmischen der Jugend in die Politik zu etablieren“.

Das sind die Wahllokale für Kinder und Jugendliche in Gladbeck

Der Jugendrat der Stadt Gladbeck und die Arbeitsgemeinschaft Jugend unterstützen diese Forderungen und stellen im Wahlzeitraum folgende Wahllokale für Gladbecker Kinder und Jugendliche zur Verfügung:

Dienstag, 1. September, 16 bis 18.30 Uhr Jugendcafé 3Eck, Friedrich-Ebert-Str. 10, Ansprechpartnerin: Sarah Kimmeskamp, 02043/ 99-2538.

Dienstag, 1. September, 17 bis 21 Uhr, Kinder- und Jugendtreff St. Stephani, Tunnelstraße 59, Ansprechpartner: Henning Puch, 02043/ 2745203.

Freitag, 4. September,14 bis 20 Uhr, Kinder-, Jugend- und Kulturhaus Maxus, Erlenstraße 82, Ansprechpartner: Daniel Weidenfeld, 02043/ 24255.

Gewählt werden können alle Parteien, die in Gladbeck bei der Stadtratswahl kandidieren. Die Ergebnisse werden dann am Freitag, 4. September um 18 Uhr vom Landesjugendring landesweit veröffentlicht. Der Jugendrat der Stadt Gladbeck wird darüber hinaus an den Samstagen, 29. August und 5. September, jeweils von 10 bis 14 Uhr einen Stand auf dem Willy-Brandt-Platz vorm Rathaus haben und während der U16-Wahlwoche eine „mobile Wahlurne“ betreiben, um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen und wünscht sich eine rege Beteiligung.