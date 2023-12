Gladbecker Jugendrat bestimmt das Stadtgeschehen mit

Gladbeck Von „Gladbeck putzt“ bis zum Zimtsternfest: Der Jugendrat hat wieder an vielen Aktionen teilgenommen. Zeit für eine Jahresbilanz.

Den Blick auf die Stadt richten, politisch etwas anstoßen, das ansprechen, was die Jugend in Gladbeck bewegt: Der Jugendrat, das politische Nachwuchsgremium im Rathaus, war auch in diesem Jahr in der Stadt aktiv. In der letzten Sitzung des Jahres 2023 war es an der Zeit, Rückschau zu halten und noch einmal die wichtigsten Themen Revue passieren zu lassen.

Im Ratssaal diskutierten 30 Mitglieder des Jugendrates mit Bürgermeisterin Bettina Weist. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Sachstand zur Nachfolge der Kinder- und Jugendbeauftragten, die Aktion „Zauberhafte Weihnachtspost“ sowie die Wahlen der Jugendratssprecherinnen und -sprecher für die Fachausschüsse.

Auch an der Kidical Mass Fahrraddemo hat sich der Gladbecker Jugendrat beteiligt

Außerdem blickte der Jugendrat auf die vergangenen zwölf Monate zurück: Neben den regulären Sitzungen beteiligte sich das Gremium an verschiedenen Aktionen wie beispielsweise „Gladbeck putzt“, der „Kidical Mass Fahrraddemo“, dem Fest der Vielfalt auf dem Willy-Brandt-Platz, und auch beim Zimtsternfest in der Innenstadt waren die Nachwuchspolitiker präsent. Die Jugendlichen organisierten die „JuMot!on“ Kinderdisco im Jugendcafé 3ECK, beteiligten sich am „Chill & Grill Abend“ am K4 und setzten einen Anti-Rassismus-Workshop um. Sie zeigten Haltung unter anderem während der Gedenkveranstaltung der Stadt Gladbeck für die Opfer von Faschismus und Krieg am 9. November am Mahnmal Wittringen und der Veranstaltung anlässlich des Volkstrauertages.

Wer sich so engagiert für die Anliegen der jungen Menschen in Gladbeck einsetzt, verdient nach der letzten Sitzung des Jahres eine Jahresabschlussfeier: Im Jugendcafé 3Eck ließen die Jugendlichen bei Pizza und Karaoke das Jahr ausklingen. Im Januar fällt dann wieder der Startschuss für ein neues Jahr der Partizipation und Mitbestimmung, Projektentwicklung und Netzwerkbeteiligung.

Der Jugendrat der Stadt Gladbeck ist eine Form der Jugendbeteiligung und eine Plattform, auf der junge Menschen die Möglichkeit haben, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen und ihre Perspektiven, Bedürfnisse und Anliegen zu äußern. Er trifft sich viermal im Jahr im Ratssaal der Stadt Gladbeck unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Bettina Weist. „Wir können stolz darauf sein, dass wir so viele engagierte junge Menschen in unserem Jugendrat haben. Es freut mich sehr, dass sich so viele Kinder und Jugendliche einbringen und unsere Stadt mitgestalten möchten“, so die Bürgermeisterin.

