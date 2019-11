Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbecker Grundgesetz

Der mit Gladbecker Bürgerbeteiligung jetzt erarbeitete Wertekonsens soll eine Art Gladbecker Grundgesetz sein, das Neubürger erhalten und das auch an öffentlichen Gebäuden, darunter Schulen, aufgehängt wird.

Ein Manifest, das wie ein Leitfaden verbindlicher Werte und Normen festhält, um das friedliche Zusammenleben von Menschen aus 112 Nationen in Gladbeck zu regeln.

Diverse Workshops (Jugendliche, Senioren, Stadtnorden) haben dazu bereits stattgefunden. Am 22. November ist der Workshop für Frauen im Mädchenzentrum geplant, am 26. November der Workshop Süd in der Ditib-Moschee und der Workshop Mitte am 28. November im kath. Pfarrheim St. Lamberti.