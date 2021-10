Gladbecker Gospelchor Morning Star glänzt bald wieder

Gladbeck. Der Gladbecker Gospelchor „Morning Star“ gab wegen der Corona-Krise keine Konzerte. Bis jetzt: Er wird am 6. November wieder auftreten.

Bereits seit Oktober 2019 probten der Gospelchor „Morning Star“ aus Gladbeck gemeinsam mit Projektsängern und dem Jugendchor „YouNiques“ das Programm „Musicals und Filmmusik“. Dann kam Corona. Das Konzert im August 2020 musste abgesagt werden. Aber jetzt machen die sangesfreudigen Musik-Fans wieder von sich hören.

Und zwar in einem Konzert für die Öffentlichkeit am 6. November ab 19 Uhr in der St.-Stephani-Kirche an der Söllerstraße in Zweckel. Chorleiter Mario Tobies betont: „Mehr Konzerte wird es dieses Jahr nicht geben. Es ist quasi ein kleiner ,Testballon’, inwiefern so eine Veranstaltung zu Corona-Zeiten überhaupt möglich ist und wie sie vom Publikum angenommen wird.“

Publikum darf sich auf einen musikalischen Querschnitt freuen

Er berichtet: „Während der verschiedenen Lockdowns haben wir online über Zoom weiter geprobt, im Sommer 2021 mit Abstand im Garten des Gemeindehauses an der Söllerstraße. Und seit geraumer Zeit proben wir nun wieder in Präsenz.“ Manche Stücke seien ausschließlich online entstanden. „Es war wunderschön zu sehen und hören, dass diese Songs bei der ersten Präsenzprobe hervorragend geklappt haben“, freut sich Tobies.

Wegen der Pandemie seien jedoch einige Aktive weggebrochen. „Im Jugendchor ,YouNiques’ haben vier Mitglieder die Segel gestrichen“, erzählt Tobies, „erfreulicherweise konnten wir aber seit Jahresanfang 2021 im Jugendchor 13 neue Mitglieder willkommen heißen.“

Corona-Regeln und Eintritt Nur Geimpfte bzw. Genesene dürfen ins Konzert, Ausnahmen bilden Kinder unter zwölf Jahren. Dies muss am Eingang durch einen entsprechenden Nachweis (Impfausweis, PCR-Test nicht älter als sechs Monate; Schülerausweis, sofern das U12-Alter nicht offensichtlich ist) verifiziert werden. Es wird drei Einlässe geben, an denen die Dokumente kontrolliert werden und an denen der Eintrittspreis zu bezahlen ist. Eine Karte kostet zehn Euro pro Person, ermäßigt die Hälfte.

Für den 6. November darf sich das Publikum auf einen Querschnitt aus zehn Liedern freuen. Tobies verrät: „Es werden unter anderem Songs aus den Musicals ,Wicked’ und ,Rent’ sowie aus den Filmen ,The Greatest Showman’ und ,Merida’ zu hören sein.“ Allerdings wird ein Part aus der Vergangenheit diesmal stumm bleiben: die Live-Musik fällt aus. Statt dessen kommt der Sound vom Band. Die Band habe es in der Kürze der Zeit nicht geschafft, das Programm einzustudieren.

Mario Tobies leitet den Gladbecker Gospelchor „Morning Star“ und freut sich, dass die Bühnen-Abstinenz vorbei ist. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Doch die fast 50 Chormitglieder werden auch so, wie gewohnt, Stimmung machen. „Wir haben wir eine vierstöckige Bühne gemietet, die über die komplette Breite der Kirche aufgebaut wird. Acht Lautsprecher sorgen für den guten Ton“, kündigt Mario Tobies an, „die musikalischen Beiträge werden durch kleinere, moderierte Videoeinspieler unterbrochen, die dem Publikum unsere Chorarbeit während der Pandemie näher bringen soll.“

Karten müssen reserviert werden – und zwar schnell

Bis zum Platz herrscht Maskenpflicht, am Platz darf die Maske abgenommen werden. Als zusätzlicher Schutz werden sieben mobile Luftfilter in der Kirche platziert. Einen Ausschank gibt’s nicht, die Gäste dürfen sich eigene Getränke mitbringen.

Die Karten müssen reserviert werden. Dies ist ausschließlich über die Homepage (morningstar-gladbeck.de/anmeldung-gospelkonzert-2021) möglich. Wer ein Ticket ergattern will, sollte sich sputen.

