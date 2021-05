Gladbecker für Ausstellung zum Anwerbeabkommen gesucht

Gladbeck. Im Oktober jährt sich das Anwerbeabkommen mit der Türkei zum 60. Mal. Für eine in Gladbeck geplante Ausstellung werden nun Geschichten gesucht.

Anlässlich des 60. Jahrestages des Anwerbeabkommens für Arbeitskräfte aus der Türkei am Samstag, 30. Oktober, plant das Museum der Stadt Gladbeck in Kooperation mit dem Freundeskreis Gladbeck-Alanya, dem Integrationsrat und dem Stadtarchiv eine Ausstellung. Nicht nur Türkeistämmige, sondern auch Menschen anderer Herkunft, die als Arbeitskräfte nach Gladbeck gekommen sind, können sich beteiligen.

Von 1955 bis 1968 schloss die Bundesrepublik Deutschland Abkommen mit Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und dem ehemaligen Jugoslawien. Gesucht werden Menschen, die ab 1955 per Anwerbeabkommen nach Gladbeck gezogen sind. Menschen aus diesen Herkunftsländern können anhand eines Fragebogens mit ihren Geschichten und Bildern teilnehmen.

Wer mitmachen möchte, muss in Gladbeck leben oder gelebt haben

Darin wird zum Beispiel nach der Anreise gefragt, welchen Beruf man ausgeübt hat und was man aus der Heimat mitgebracht hat. Auch Kinder oder Enkelkinder können den Fragebogen ausfüllen, um die Geschichten von mittlerweile verstorbenen Familienmitgliedern zu erzählen. Teilnehmende müssen in Gladbeck leben oder gelebt haben.

Interessierte können sich per E-Mail an museum@stadt-gladbeck.de oder unter 02043/23029 an das Museum der Stadt wenden. Der Fragebogen ist auf www.museum-gladbeck.de/anwerbeabkommen/ zu finden und kann bei Bedarf auch per Post an Museum der Stadt Gladbeck, Burgstraße 64, 45965 Gladbeck, geschickt werden. Einsendeschluss ist Sonntag, 5. September

