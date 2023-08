Gladbecker Feuerwehr löscht brennendes Auto auf A52

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck musste am Mittwochabend zu einem Autobrand auf der A52 ausrücken. Der Wagen stand schon komplett in Flammen.

Die Gladbecker Feuerwehr musste am Mittwochabend ein brennendes Auto auf der A52 löschen. Gegen 19.30 Uhr gingen die ersten Notrufe wegen des Brandes ein. Als die Feuerwehr an der Unglücksstelle in Fahrtrichtung Gelsenkirchen ankam, habe das Fahrzeug schon fast komplett in Flammen gestanden, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Unter schwerem Atemschutz konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Plötzlich habe es aus dem Motorraum geraucht, erklärte er. Er konnte den Wagen aber rechtzeitig anhalten und aussteigen. Ursache des Brandes sei vermutlich ein technischer Defekt, erklärt die Feuerwehr.

Während der Löschmaßnahmen war die Fahrbahn komplett gesperrt. Es kam zu einem längeren Rückstau auf der B224.

