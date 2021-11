Gladbecker Feuerwehr hilft junger Katze vom Hausdach

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck löschte einen Brand auf dem Friedhof in Brauck. Für ein Kätzchen waren die Einsatzkräfte Retter in der Not.

Insgesamt 74 Einsätze fuhr die Feuerwehr Gladbeck am Wochenende. Eine Alarmierung führte die Kräfte am Freitag an die Behmerstraße zu einem Brand. Die Wehrleute bewährten sich zudem einmal mehr auch als Tierretter.

Das Feuer hatte schon auf weiteres Interieur übergegriffen

Doch zunächst zurück an die Behmerstraße in Brauck. Auf dem Friedhof brannte gegen 17.30 Uhr ein Mülleimer in der öffentlichen Toilette. Das Feuer hatte zwar schon auf weiteres Interieur übergegriffen, konnte aber trotzdem laut Bericht schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Wehrleute brachten am Samstag eine junge Katze in Sicherheit. Sie hatte sich gegen 17.30 Uhr an der Uechtmannstraße auf das Dach eines Wohnhauses verirrt. Im Bericht heißt es: „Die Feuerwehr war vor Ort beratend tätig, so dass das Jungtier eigenständig den Weg in die Wohnung fand.“

