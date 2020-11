Gladbecker erhält Stipendium für soziales Engagement

Mete Ferdi Sezer hat ein Stipendium der START-Stiftung bekommen. Die dreijährige Förderung soll Jugendliche mit Migrationserfahrung ermutigen, sich in der Gesellschaft und für eine lebendige Demokratie einzusetzen. Der Gladbecker will über das Programm vor allem neue Leute kennenlernen, sich so selbst weiterentwickeln und in sozialen Projekten eine Hilfe für andere sein.

Sammeltonnen im Heisenberg-Gymnasium können mit Pfandflaschen „gefüttert“ werden. Das Geld fließt in ein Brunnebauprojekt in Afrika (Archivbild). Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Workshops und eigene Projekte rund um die Themen gesellschaftliches Engagement und politische Teilhabe sind wichtige Bausteine im begehrten START-Stipendium. Dass auch der Gladbecker Mete Ferdi Sezer den „Willen, etwas in der Gesellschaft zu bewegen“, hat, wie es bei der START-Stiftung heißt, konnte er der Jury im Auswahlprozess beweisen. Am Heisenberg-Gymnasium, das der Neuntklässler besucht, betreut er zum Beispiel das Brunnenprojekt der Schule . Mit dem Sammeln von Pfandflaschen und gezielten Aktionen wie Film- oder Theateraufführungen konnte bisher Geld für die Erstellung von drei Brunnen („Bald haben wir auch den vierten!“) in Afrika gesammelt werden. Sezer und seine Mitschüler engagieren sich dabei nicht nur bei der Pflege der Sammelstationen, sondern machen das Projekt auch etwa bei den Mitschülern bekannt.

Nachhilfeangebot für befreundete Schüler

Neben der Arbeit an diesem Schulprojekt des Heisenberg-Gymnasiums hat Sezer eigene Ideen für Projekte und Hilfsangebote: „Vor Corona wollte ich an meiner alten Grundschule eine Schach-AG anbieten. Ich spiele sehr gerne Schach und möchte das an andere weitergeben“, erklärt Sezer. Wenn es die Situation zulasse, wolle er die AG-Pläne wieder aufnehmen. Der Kontakt zu seinen Mitmenschen ist ihm besonders wichtig. „Wenn ich dabei anderen helfen kann, umso besser“, so der 14-Jährige, als er über seine Nachhilfeangebote an befreundete Schüler anderer Schulen spricht. Dass man hilfsbereit auf andere zugehe und dabei niemanden ausschließt, sei für ihn selbstverständlich.

Das START-Programm START ist ein bundesweites Bildungs- und Engagementprogramm für Jugendliche mit Migrationserfahrung. Über drei Jahre fördert die START-Stiftung Jugendliche dabei, Verantwortung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine lebendige Demokratie zu übernehmen. In öffentlich-privater Partnerschaft tragen unter anderem mehrere NRW-Ministerien, Integrationszentren und Unternehmen sowie Bürgerstiftungen das Programm. Derzeit werden rund 500 Jugendliche gefördert, jährlich erhalten die Stipendiaten 1000 Euro Bildungsgeld.

Für den Stipendiaten stehen das soziale Miteinander sowie das Kennenlernen neuer Leute, Kulturkreise und damit neuer Perspektiven während des Programms im Vordergrund. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Förderung ist zudem politische und gesellschaftliche Bildung. In Workshops und Seminaren vertiefen die Jugendlichen ihr Wissen in unterschiedlichsten Themenfeldern und lernen, gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. In einem ersten Projekt ging es etwa um die deutsche Teilung und den Mauerfall. „Da haben wir Jugendliche gefragt, wie sie sich das Leben in der DDR oder BRD damals vorstellen und Aussagen von Zeitzeugen in einer Art Gegenüberstellung gezeigt“, berichtet Sezer über das in Kleingruppen durchgeführte Projekt.

Seminar zum Thema Klimawandel in Berlin

Für ein Seminar zum Thema Klimawandel geht es sogar nach Berlin. „Es gibt so viele Themen, über die ich noch nicht genug weiß. Ich denke, dass mir die Seminare und Workshops da helfen und ich mein Allgemeinwissen erweitern kann“, so der Gladbecker.

Eine Voraussetzung zur Teilnahme am START-Programm ist die eigene Migrationserfahrung oder die eines Elternteils. Sezer selbst und auch seine Mutter sind in Deutschland geboren, sein Vater kommt aus der Türkei und ist in jungen Jahren nach Deutschland emigriert. Für den Stipendiaten selbst spielt eine Migrationserfahrung aber keine Rolle. „Mir ist es egal, ob jemand aus Deutschland oder sonst wo herkommt oder wo die Eltern geboren wurden“, betont der 14-Jährige. „Und ich hoffe, dass das immer mehr Leute so sehen wie ich.“