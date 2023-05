Gladbecker Entsorger setzt auf auffälligere Mülleimer

Der ZBG will die öffentlichen Mülleimer in der Gladbecker Innenstadt und in den Grünanlagen auffälliger gestalten.

Gladbeck. Der ZBG kündigt an, die öffentlichen Papierkörbe in Gladbeck „aufzupeppen“. Das verspricht sich der Entsorger von der Aktion.

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) will die rund 800 Papierkörbe an Haltestellen, in Parks- und Grünanlagen, in der Innenstadt und in den Bereichen häufig genutzter Laufwege, aufpeppen. Bunte Aufkleber sollen für mehr Aufmerksamkeit und weniger achtlos weggeworfenen Müll sorgen.

„Littering“ nennt man das achtlose Wegwerfen kleinteiligen Abfalls im öffentlichen Raum. Ausgespuckte Kaugummis, Taschentücher, Kassenbons oder ausgetretene Zigarettenkippen – genau dieser Müll fällt ins Auge und eigentlich gehört er in den Papierkorb. Die ehemals schwarzen Behälter im Straßenraum und die dunkelgrünen in den Grünanlagen werden nun nach und nach beklebt.

ZBG plant zusätzliche Papierkörbe in Gladbeck

René Hilgner, Betriebsleiter des Zentralen Betriebshofes Gladbeck (ZBG) ist zuversichtlich, dass die Gladbecker und Gladbeckerinnen die neue Beklebung gut annehmen: „Um die Sichtbarkeit dieser Abfallbehälter deutlicher zu machen und damit die Akzeptanz zu erhöhen, setzen wir nun auf ein auffällig buntes Motiv, das bald alle Abfallbehälter zieren wird“. Zusätzliche Papierkörbe sind ebenfalls angedacht und werden kurzfristig installiert.

Der ZBG hofft, dass nun auch die Bürgerinnen und Bürger mithelfen und einen Beitrag zu einer saubereren sowie liebens- und lebenswerten Stadt leisten.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck