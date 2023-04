Gladbecker Einzelhändler verteilen Blumen an die Kunden

Gladbeck. Die Einzelhändler in der Gladbecker Innenstadt planen einen Frühlingsgruß für ihre Kundinnen und Kunden – sie verteilen Blumen.

Die Werbegemeinschaft verteilt Frühjahrsgrüße an die Gladbeckerinnen und Gladbecker, die in der Innenstadt einkaufen. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die Mitglieder der Werbegemeinschaft, in ihren Geschäften, wieder blühende Blumen verteilen. Dieses Mal seien es 1300 Blumen, die die Kaufleute ihren Kunden als kleines Dankeschön überreichen, so die Mitteilung von Jens Große-Kreul, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Jens Große-Kreul, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft Gladbeck. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Die Blumen werden ab Freitag, 14. April in den Geschäften, die Mitglied der Werbegemeinschaft sind, parat stehen und an die Kundinnen und Kunden verteilt. Auch am Samstag können sich die Gladbeckerinnen und Gladbecker noch über den Gruß der Werbegemeinschaft freuen.

Frühjahrsgruß hat in Gladbeck mittlerweile Tradition

„Dieser Frühjahrsgruß hat mittlerweile Tradition und erfreut sich seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit“, so die Kaufleute in ihrer Ankündigung. „Mit dieser Aktion im Frühjahr wir die Einkaufsstadt Gladbeck als Stadt mit freundlichen Geschäften und Kaufleuten ins Bewusstsein der Kunden bringen“, erläutert die Werbegemeinschaft den Hintergrund der Aktion.

