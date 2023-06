Gladbecker Drogeriemarkt: Hochwertiges Parfüm gestohlen

Im Müller-Drogeriemarkt an der Hochstraße in Gladbeck soll ein Tatverdächtiger hochwertiges Parfüm gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach einem Parfümdieb, der in einem Gladbecker Drogeriemarkt Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro geklaut haben soll.

Ein unbekannter Mann soll in einem Gladbecker Drogeriemarkt Parfümfläschchen im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, ereignete sich die Tat bereits vor mehreren Monaten, am 1. März gegen 13:10 Uhr, jetzt wird öffentlich nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Dieser soll im Müller-Drogeriemarkt an der Hochstraße in der Gladbecker Innenstadt mehrere hochwertige Parfümflakons in seine Jackentasche gesteckt haben. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Polizeisprecherin Annette Achenbach berichtet: „Der Ladendetektiv verfolgte ihn daraufhin vergeblich für eine kurze Strecke. Der Täter warf die Ware bei seiner Flucht weg, alle Parfümfläschchen konnte sichergestellt werden“.

Die Bilder der Überwachungskamera im Müller an der Hochstraße zeigen den tatverdächtigen Parfümdieb. Foto: Polizei Recklinghausen

Polizei bittet bei Fahndung nach Parfümdieb um Mithilfe

Mit Fotos aus der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe. Der männliche, als schlank beschriebene Tatverdächtige wird auf 25 bis 40 Jahre geschätzt und trug einen schwarzer Kapuzenpulli mit dem Aufdruck „Jack&Jones“ sowie eine schwarze Jacke. Während des Diebstahls zog er die Kapuze auf den Kopf, darunter trug eine helle Mütze. Seine Hose hatte eine helle Farbe, zudem trug er schwarze Turnschuhe mit weißen Schnürsenkeln.

Die Polizei bittet unter 0800 2361 111 um Hinweise.

