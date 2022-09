Gladbecker Dröhnschuppen wird zum Treff für Metal-Fans

Die Band Teutonic Slaugther trat bei „Metal in Gladbeck Vol. 6“ im Dröhnschuppen auf.

Gladbeck. Im Dröhnschuppen zog „Metal in Gladbeck Vol. 6“ viele Fans dieser Musik-Richtung an. Bands mit klingendem Namen heizten ordentlich ein.

Die Metal-Szene kam am Wochenende in Gladbeck mächtig in Fahrt! Der lokale Förderverein Rockmusik hatte Bands mit klingenden Namen engagiert, darunter Teutonic Slaugther (Foto) und Bio-Cancer aus Athen.

Beim „Metal in Gladbeck Vol. 6“ im Dröhnschuppen griffen unter anderem auch die Mitglieder der Gladbecker Band HateDotCom zu Mikro und Instrumenten.

