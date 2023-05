Das DRK Gladbeck bittet auch am Weltrotkreuztag in der Mathias-Jakobs-Stadthalle um Blutspenden. Außerdem sind Typisierungen möglich.

Weltrotkreuztag Gladbecker DRK beschenkt Blutspender in der Stadthalle

Gladbeck. Am 8. Mai ist Weltrotkreuztag – und das DRK Gladbeck bittet in der Stadthalle wieder um Blutspenden. Außerdem sind Typisierungen möglich.

Für den Weltrotkreuztag am 8. Mai hat sich das DRK Gladbeck etwas einfallen lassen. Wer an der Blutspendeaktion in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, zwischen 10 und 19 Uhr teilnimmt, bekommt eine süße Überraschung geschenkt. Motto: „DU bist großartig“.

Auch Erstspender werden am Weltrotkreuztag bedacht. Sie erhalten ein Fußballtisch-Kickerspiel. Zusätzlich zum „Anzapfen“ kann sich jeder auch typisieren lassen, um im Kampf gegen den Blutkrebs Hilfe leisten zu können.

„Weltrotkreuztag und Blutspenden passen wunderbar zusammen, denn Hilfe in der Not verbindet beide Aktionen“, so Wilhelm Walter, Vorstandsvorsitzender und Kreisrotkreuzler. Leisten doch die vielen Mitglieder, die ehrenamtlich jeden Tag unterwegs sind, und auch die Lebensretter, die Blut spenden, für ihre Mitmenschen eine enorme Unterstützung.

Wilhelm Walter blickt zurück auf die Anfänge der Organisation: Geboren wurde Rotkreuz-Begründer Henry Dunant am 8. Mai 1828. Am 24. Juni 1859 wurde er auf einer Reise Zeuge der Schlacht von Solferino, einer der blutigsten kriegerischen Kämpfe der Weltgeschichte. Dunant musste miterleben, wie verwundete Soldaten ohne Hilfe auf dem Feld liegengelassen wurden.

„Die Schlacht gilt als Erweckungserlebnis Dunants und Geburtsstunde des Roten Kreuzes.“ Auf Initiative des Schweizer Geschäftsmanns begann damals die Geschichte der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Mittlerweile arbeiten 192 nationale Gesellschaften im Sinne Dunants. Zusammen bilden sie die größte humanitäre Organisation der Welt. Dunants Geburtstag wird alljährlich international als Weltrotkreuztag begangen.

Blutspender- und Erstspender können einen Termin nach persönlichen Wünschen unter www.drk-gladbeck.de buchen. Wartezeiten lassen sich auf diesem Wege vermeiden.

