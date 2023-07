Gladbecker Countrymusiker: Im TV-Duell bei Stefan Mross

Gladbeck. Mit den Rhinestones ist der Gladbecker Michael Schoen Teil der Sommerhitparade von „Immer wieder sonntags“. Großer Auftritt in der nächsten Show.

Mit der Country-Truppe „Rhinestones“ will der Gladbecker Michael Schoen am Sonntag den nächsten Schritt bei Moderator Stefan Mross in der Sommerhitparade von „Immer wieder sonntags“ machen. Bei der Live-Show (ARD, 10 Uhr) aus dem Europapark Rust treten sie zum musikalischen Duell gegen eine Mitbewerberin an. Die Zuschauer entscheiden per Telefon über den Sieger des Duells, noch in der Show am Sonntag entscheidet sich, wer in die nächste Runde einzieht.

Rhinestones – Erzähl das alles deinem Friseur

Michael Schoen ist optimistisch; seine klare Ansage: „Ich fahre dahin, um zu gewinnen, das ist mein Ziel, andernfalls müsste ich mich nicht auf den Weg machen.“ Doch selbstverständlich weiß der Gladbecker, dass auch die Mitbewerber nicht ohne sind. Bei einem ersten TV-Auftritt im Mai wurden alle Kandidaten vorgestellt, „da waren ein paar Gute drunter“, urteilt er.

Country-Klänge aus Gladbeck und dem Revier stechen hervor

Die Hoffnung der Rhinestones: Mit ihren Country-Klängen und dem Song „Erzähl das alles deinem Friseur“ stechen sie unter den übrigen Teilnehmern, die vor allem auf klassische Schlagerklänge setzen, hervor. Michael Schoen hat sowieso schon gewonnen: Neben den Rhinestones treten am Sonntag auch die alten Country-Haudegen von Truck Stop auf. Für Michael Schoen ein besonderes Erlebnis, schließlich schwärmte er schon zu Schulzeiten für die Combo. „Das durfte ich in der Schule gar nicht erzählen, damals waren AC/DC und Kiss angesagt und ich habe Truck Stop gehört“, erzählt er im Mai beim Gespräch in der Redaktion.

Damit ist der Auftritt am Sonntag doppelt bedeutsam für ihn. „Wenn mir vor 46 Jahren mal jemand gesagt hätte, dass ich auf derselben Bühne im Fernsehen stehe wie Truck Stopp, ich hätte ihn für verrückt erklärt.“ Und wer weiß, vielleicht rufen ja auch einige Truck-Stop-Fans die einschalten für die Cowboys aus NRW an. Außerdem: „Halb Gladbeck wird hoffentlich vor der Mattscheibe sitzen, uns die Daumen drücken und für uns abstimmen“, hofft Michael Schoen.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck