Gladbecker CDU bestätigt Dietmar Drosdzol als Vorsitzenden

Dietmar Drosdzol bleibt Vorsitzender der Gladbecker CDU. Bei den turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen wurde er jetzt mit einem „guten Ergebnis“, so die Partei in ihrer Mitteilung, wiedergewählt. Drosdzol geht nun in seine vierte Amtszeit. Unterstütz wird er von den Stellvertretern Maximilian Krügerke – gleichzeitig auch Vorsitzender der Jungen Union – sowie Robert Ernst und Kathrin-Elisabeth Wischnewski.

Die weiteren Vorstandspositionen: Henning Krügerke (Schriftführer), Stefan Fritz (stv. Schriftführer), Dieter Rymann (Schatzmeister), Andrea Bertels (stellvertretende Schatzmeisterin), Christian Enxing (Öffentlichkeitsarbeit), Annette Schmidt (Mitgliederbeauftragte), Arif Colak (Medienbeauftragter), Cuma Cetin, Christopher Kropf, Karsten Krügerke, Joachim Rohrmann, Nicolai Schmiechen, Alfons Sudhoff, Ewald Tenk, Mark André Trostmann (alle Beisitzer).

Dank an alle, die sich im Vorstand der Gladbecker CDU engagieren

Drosdzol nutzte seine Wiederwahl, um sich bei allen Vorstandsmitgliedern, die ausgeschieden sind, zu bedanken. Dabei hob er den scheidenden Schatzmeister Holger Winterfeld hervor, der dieses Amt fast 20 Jahre inne hatte. In seinem Bericht erinnerte der alte und neue Vorsitzende an zahlreiche Aktivitäten von Partei und Fraktion. Er betonte noch einmal, dass es die CDU gewesen sei, die sich frühzeitig gegen Landesunterkunft für Flüchtlinge im Van der Valk ausgesprochen habe. Er machte außerdem noch einmal deutlich, dass die CDU den Verkehrsversuch an der Buerschen Straße „sehr kritische“ sehe. Er forderte eine Gleichberechtigung von Auto- und Radverkehr.

Zu Gast auf dem Parteitag war der Europaabgeordnete Dennis Radtke. Er berichtete von seiner Arbeit in Brüssel und zeigte sich erschüttert über den in letzter Zeit in Deutschland auftretenden Antisemitismus. Radtke rief alle Parteifreunde auf, an der Seite Israels zu stehen.

