Gladbecker Bürgermeisterin betroffen über Anschlag in Wien

Die neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Gladbeck, Bettina Weist, hat nach dem Terroranschlag in Wien mit einem Brief an die Bürgermeisterin in der Partnerstadt Schwechat ihr Mitgefühl gegenüber den Betroffenen ausgedrückt.

Mit einem Brief richtet sich Bürgermeisterin Bettina Weist an ihre Amtskollegin Karin Baier in der Gladbecker Partnerstadt Schwechat, die an der Wiener Stadtgrenze, nur unweit von dem aktuellen Anschlagsgeschehen entfernt, liegt.

Bundekanzler Sebastian Kurz (ÖVP, re.) gedachte der Opfer bei einer Kranzniederlegung am Dienstag im Bereich des Tatorts des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt. Foto: Roland Schlager / dpa

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Baier, wir sind alle zutiefst betroffen über den schrecklichen Anschlag in Wien, der sich am Montagabend in unmittelbarer Nähe zu Schwechat ereignet hat“, so Bürgermeisterin Weist. Auch Gladbeck stehe „mit großer Anteilnahme und in voller Solidarität an der Seite der österreichischen Bevölkerung und unseren Freundinnen und Freunden in Schwechat. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen Tagen bei den Verletzen und den Familien der Opfer“, versichert Bettina Weist.

In schweren Zeiten sei es wichtig, gemeinsam und geschlossen gegen Angriffe jedweder Art aufzustehen, laut und deutlich zu sagen: „In Europa darf es keinen Platz für jegliche Form von Hass und Gewalt geben!“ Die Bürgermeisterin schließt ihr Anschreiben mit den Worten: „Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern alles Gute und die Stärke, die Sie in dieser schweren Zeit brauchen. Ihre Partnerstadt Gladbeck ist an Ihrer Seite!“