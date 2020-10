Dass der Gladbecker Kevin Abramczyk im positiven Sinn ein bisschen verrückt ist, ist bekannt. Sonst wäre es dem leidenschaftlichen Fan von Flipper-Automaten wohl auch nicht gelungen, seine Vision, die Flipper-Weltmeisterschaft nach Gladbeck zu holen, in die Tat umzusetzen. Jetzt hat ihm sein Hobby andere Türen geöffnet. Konkret quasi die eines Saloons, denn der IT-Berater absolviert gerade die Ausbildung zum Western-Cowboy im Stile der Film-Haudegen Bud Spencer und Terence Hill. Unterrichtsfächer sind dabei, gemäß der Italo-Western-Schule, faustfröhliche Kneipenprügeleien, gekonnte Stürze über Tische und aus mehreren Metern Höhe oder das Schießtraining mit blauen Bohnen.

Ganz schön mutig: Cowboy-Azubi Kevin Abramczyk (41) stürzt rückwärts aus mehreren Metern Höhe in die Tiefe. Foto: Ilija Jelusic

Kein Witz. Seit einiger Zeit reist das Greenhorn mit Ehefrau Rike und den Kindern Linus und Larina regelmäßig in den Wilden Westen. Der liegt zum Glück für sie nicht weit entfernt überm großen Teich, sondern fängt direkt hinter Templin an. Denn in der brandenburgischen Uckermark, 70 Kilometer nördlich von Berlin, liegt sein Cowboy El Dorado. So heißt der Themenpark in Form einer Westernstadt, in dem der Azubi sich quasi seine Sporen verdienen muss. Die Abenteuer werden in kleinen Videoclips von seinem Kumpel und Filmemacher Ilija Jelusic festgehalten, der schon die Flipper-Weltmeisterschaft in Gladbeck im Film dokumentiert hat. Das ganze Spektakel habe mit seiner Leidenschaft für Bud Spencer und Terence Hill zu tun, „und weil ich deren Fanclub unterstützen möchte, der mit verrücktem Engagement Unglaubliches auf die Beine stellt“, sagt Kevin Abramczyk.

Seit Kindertagen selbst Fan des Prügel-Duos

Wenn Papa Kevin Abramczyk wieder als Cowboy-Azubi eine waghalsigen Stunt übt, bleibt seiner Frau Rike und den Kinder Larina und Linus nichts übrig als besorgt zuzusehen und die Daumen zu drücken, dass nichts passiert. Foto: Ilija Jelusic

Der Kontakt zu den Spencer-Hill-Aktiven sei als Folge der regelmäßigen Fantreffen geknüpft worden. „Sie haben aufgrund der Medienberichte über die Pinball-Weltmeisterschaft bei mir angefragt, ob ich ihnen Flipper für einen Treff zur Verfügung stellen könnte“, erzählt der 42-jährige Gladbecker. Dies in Anlehnung an das Motto des 2019er Fanevents und als Hommage an den Streifen „Zwei sind nicht zu bremsen“ (1978), in dem Film-Ganoven in einem Lokal einen Flipper zerdeppern und – man ahnt es – anschließend von Bud Spencer und Terence Hill vermöbelt werden.

Wer Western-Cowboy werden will, muss wie Kevin Abramczyk (l.) freilich auch den Umgang mit „blauen Bohnen“ und Revolver lernen. Foto: Ilija Jelusic

Abramczyk ist seit Kindertagen selbst Fan des Prügel-Duos. „Ein Kumpel meines Vaters hatte ihre Filme auf Videokassetten, die wir uns ausgeliehen und mit Begeisterung geguckt haben.“ Klar, dass er deshalb gerne seine Flipper lieferte. Vor Ort sei er dann schnell vom Esprit der Fantreff-Macher begeistert gewesen. Eine Hand voll Aktiver habe 2001 in Hameln eine erste Fan-Aktion in Form einer Kinonacht organisiert, zu der 150 Fans kamen. Daraus sei das regelmäßige Spencer-Hill-Fantreffen entstanden, das über die Jahre immer weiter wuchs. Seit 2015 ist die Westernstadt Templin die Heimat der nunmehr mehrtägigen Treffs mit Bühnen- und Begleitprogramm sowie mit zuletzt rund 4000 begeisterten, teils verkleideten Fans auch aus der europäischen Nachbarschaft.

SpencerHill-Ferstival erwartet mehrere tausend Besucher

Kartenverkauf für SpencerHill-Festival gestartet Eintrittskarten für das SpencerHill-Festival können in verschiedenen Kategorien (Tages-/Mehrtageseintritt; Campingplatz) bereits gekauft werden. Folgendes Programm ist vom 2. bis 12. September 2021 in der Westernstadt Templin angedacht: Do. Anreise, Show-Generalprobe und SpencerHill Warmup-Grillfest an der Beaver Lodge; Fr. Festival-Tagesprogramm mit abendlichen Live-Konzerten; Sa. Festival-Tagesprogramm mit abendlichen Live-Konzerten + Feuerwerk oder Lasershow; So. SpencerHill Kids-Sonntag – Kinderprogramm; Die weitere Woche beginnt dann von Mo. - Mi. mit Kinoabenden im SpencerHill-Kino und SpencerHill-Urlaubsaktivitäten (Autos zerkloppen auf dem Schrottplatz, Wellnessprogramm in der Naturtherme, Kanu fahren auf dem See usw…); Do. Anreise-Show Generalprobe und SpencerHill Warmup-Grillfest an der Beaver Lodge; Fr. Festival-Tagesprogramm mit abendliche, Live-Konzerten; Sa. Festival-Tagesprogramm mit abendlichen Live-Konzerten + Feuerwerk oder Lasershow; So. SpencerHill Kids-Sonntag – Kinderprogramm. Weitere Informationen zum Programm im Internet: spencerhill-festival.de

„Für 2020 wollten wir das Spencer-Hill-Festival noch größer aufziehen“, erzählt Michael Maaß (46), der Initiator schon des ersten Fantreffs. „Dann hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Planungen gemacht.“ Jetzt sind alle Fans des faustfröhlichen Duos, auch aus Gladbeck, vom 2. bis 12. September zum Spencer-Hill-Festival 2021 auf das 70.000 Quadratmeter-Gelände der Westernstadt eingeladen. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Treffen soll länger als eine Woche gefeiert werden. Mit dabei sein sollen auch Schauspieler und Stuntleute der damaligen Filme sowie Familienmitglieder von Bud Spencer (gestorben 2016) und Terence Hill (81), „bei dem wir auch angefragt haben, ob er kommt. Wir hoffen, dass es klappt“. Letzteres gelte auch für das Festival insgesamt und die bis dahin hoffentlich beendete Coronakrise und das noch geltende Verbot von Großveranstaltungen.

Um die sich mächtig ins finanzielle Risiko lehnenden Veranstalter zu unterstützen, drehen Kevin Abramczyk und Co. jetzt ehrenamtlich die unterhaltsamen Clips der Cowboy-Ausbildung, um via Facebook (Suchwort: BudSpencerUndTerenceHillFantreffen) in losen Folgen auf das Festival aufmerksam zu machen. Wie beim Duo Spencer-Hill sieht das Ergebnis lustig aus, verlangt dem Gladbecker aber einiges an körperlicher Fitness und Mut ab. Wer es nicht glaubt, kann sich ja mal, auf dem Küchentisch stehend, rückwärts auf eine Matratze fallen lassen. Kevin Abramczyk hat den Stunt aus 3,50 Metern Höhe vom Balkon des Westernpark-Salons in Richtung Erdboden (Sturzkissen) gemacht.