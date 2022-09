Gladbecker Brunnen: Labormobil fährt zur Wasseranalyse vor

Reges Interesse ist stets zu beobachten, wenn das Labormobil in Gladbeck vorfährt. Viele Brunnenbesitzer lassen ihre Wasserqualität analysieren.

Gladbeck. Experten untersuchen am 20. September in Gladbeck Brunnenwasser aus heimischen Gärten. Das ist für mitgebrachte Proben zu beachten.

Das Labormobil macht erneut Halt vor dem Rathaus in Gladbeck. Gewässer-Experten untersuchen Wasserproben aus privaten Brunnen.

Das Labormobil der gemeinnützigen Umweltschutzorganisation VSR Gewässerschutz hält am Dienstag, 20. September, auf dem Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Wasserproben nehmen Milan Toups und der Ehrenamtler Helmut Hartmann von 11 bis 13 Uhr am Labormobil entgegen. Dass ein privater Brunnen im Garten Gold wert ist, - das zeigten dieser und die vergangenen Dürresommer. Damit kein Leitungswasser für das Gießen der Pflanzen oder das Befüllen des Planschbeckens verwendet werden muss, haben sich viele Gartenbesitzer für einen Brunnen entschieden.

Eine Untersuchung kann Gesundheitsgefahren ausschließen

Ein Experte vom VSR-Gewässerschutz e.V. begutachtet im Labormobil eine von einem Brunnenbesitzer mitgebrachte Wasserprobe. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Um Gesundheitsgefahren auszuschließen, empfehlen die Experten vom VSR Gewässerschutz das Brunnenwasser auf Belastungen untersuchen zu lassen. „Das Grundwasser kann durch die intensive Landwirtschaft mit Nitrat und Pestiziden belastet sein. Eine weitere Gefahr stellen Krankheitserreger dar, die durch verschiedene Einflüsse ins Brunnenwasser geraten können. Ein Brunnenwassertest bringt Klarheit, ob dieses zum Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken problemlos verwendet werden kann“, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.

Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird bereits für zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung findet vor Ort statt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen weitere Kostenbeteiligung werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt.

Die Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser im Garten ist wichtig

Die Mitglieder vom VSR-Gewässerschutz klären die Bürger am Informationsstand zudem über Belastungen des Grundwassers und deren Ursachen auf und bieten eine individuelle Beratung für den einzelnen Brunnenbesitzer an. Das Team berät anhand der Messergebnisse, wofür das beprobte Brunnenwasser jeweils geeignet ist. Zudem zeigt der gemeinnützige Verein den Brunnenbesitzern und Bürgern ebenfalls auf, wie wichtig die Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück ist. Denn der Niederschlag, der in regenreichen Monaten versickert, füllt das Grundwasser wieder auf.

Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollen zur Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5 l Flaschen aus Kunststoff. Die Gewässer-Experten möchten beim Thema Wasserqualität besonders die breite Öffentlichkeit erreichen. „Brunnennutzer haben das gleiche Ziel wie wir: Unbelastetes Grundwasser“, so Susanne Bareiß-Gülzow. Die Gartenbesitzer und der Verein tragen durch die Analyse von Brunnenwasser gemeinsam dazu bei, dass die Qualität des Grundwassers auch außerhalb von Wasserschutzgebieten verbessert wird. Die aktuellen Messergebnisse des Kreises Recklinghausen finden alle Interessierten auf der Homepage vom VSR-Gewässerschutz.

