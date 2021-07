Gladbecker bringen tonnenweise Hilfsgüter in die Flutgebiete

Gladbeck. Bei der Gladbecker Fluthilfe arbeiten Ehrenamtler am Wochenende unermüdlich, um Care-Pakete zu packen. Ein Imbiss spendet seinen Verkaufs-Erlös.

Ungebrochen war auch am Wochenende die Unterstützung von Ehrenamtlichen, die für die „Gladbecker Fluthilfe“ in der Sammelstelle in den Hallen der Stadt Gladbeck am Wehlingsweg Hilfspakete packten. Rund 20 Helfer packten mit an, wieder wurden etliche Lkw auf den Weg in die Katastrophengebiete gebracht.

Inzwischen rund 30 Lkw haben die privaten Helfer rund um Achim Petersen, Christina Wienforth und Sina Mind für die Opfer der Flutkatastrophe in Rhein-Erft-Kreis, Eifel und Hagen beladen und auf den Weg gebracht. Am Samstag packten unermüdliche Helfer rund 70 Tonnen Hilfsgüter portioniert in „Care-Paketen“ für die Menschen in den Orten Ahrtal und Blessem sowie Meckenheim zusammen, fünf Lkw wurden losgeschickt.

Sieben Lkw aus Bayreuth trafen mit Hilfsgütern in Gladbeck ein

Hilfsorganisator Achim Petersen zeigt die Wasservorräte Fluthilfe Gladbeck: Allein am Freitag wurden 25.000 Liter Trinkwasser verladen und zu den Flutopferhilfe gebracht. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Am Samstag trafen sieben Lkw aus Bayreuth, von einer Hilfsinitiative, die sich den Gladbeckern aus organisatorischen Gründen angeschlossen hat, mit Hilfsgütern ein – sie wurden in Gladbeck entladen, sortiert und umgepackt. „Es befand sich viel Kleidung in den Lkw, die nicht mehr in die Flutgebiete gebracht werden kann.“ Vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel wurden gern weiter verpackt. Am Sonntag konnten so 400 Pakete auf drei weiteren Lkw auf den Weg gebracht werden.

Achim Petersen freut sich, „dass unsere Hilfe nicht an irgendein Lager geht, sondern direkt an die Menschen vor Ort“. Außerdem sei der Zusammenhalt toll: „Ganz viele Anwohner hier aus Ellinghorst kommen einfach vorbei und helfen stunden- oder tagelang.“

Am Samstag war zur Unterstützung der Imbiss „Rock im Biss“ auf den ehemaligen Firmenhof gekommen und verkaufte Imbissklassiker wie Bratwurst/Krakauer im Brötchen, Currywurst, Pommes, Waffeln und vieles anderes. Der komplette Erlös aus dem Verkauf spendete der Inhaber an die Fluthilfe.

