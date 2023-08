Gladbecker Blasorchester – jeder Ton verspricht Lebensfreude

Gladbeck. Die Musikschule Gladbeck feiert 50 Jahre Blasorchester mit einem großen Jubiläumskonzert „Bunt“. Zu hören gibt’s auch was von Robbie Williams.

Nach den Sommerferien haben nicht nur die regulären Schulen wieder mit dem Unterricht begonnen, sondern natürlich auch die Musikschule Gladbeck. Für eine Sektion wurde es gleich besonders spannend, den Bläserklassen steht eine wichtige Veranstaltung ins Haus. Nur noch knapp drei Wochen, dann feiert das Blasorchester der Musikschule Gladbeck seinen 50. Geburtstag mit einem großen Konzert.

Ausgerechnet zum ersten Probentag nach der Sommerpause war es wieder drückend heiß. Fast 40 Orchestermitglieder der rund 50 insgesamt hatten sich schwitzend im Forum des Heisenberg-Gymnasiums eingefunden. „Jetzt einmal tief durchatmen“, Orchesterleiter Rolf Hilgers hob die Arme und gab den Einsatz zum ersten Stück.

Robbie Williams-Hit in Bearbeitung für Bläser

Beschwingte Klänge aus der Flügelhorn- und Trompetersektion, Klarinetten und Querflöten mit flotten Melodien, Posaunen, Tuben, Euphonien und Hörner gaben wohlklingende tiefe Töne und ein Schlagwerker sorgte für den Groove. Das Programm für das große Jubiläumskonzert wird „Bunt“, das hatte Hilgers dann gleich auch als Konzerttitel ausgesucht. „Wir möchten aber noch nicht alle Stücke verraten, es soll ja spannend bleiben“.

Der Einstieg in das Musikspektakel am 9. September kann kundgetan werden, denn der Name fasst alles zusammen: „Let me entertain You“ von Robbie Williams. Die Adaption für Blasorchester fetzt auf jeden Fall. Das Ensemble des Musikschuleiters Hilgers verspricht nicht nur Unterhaltung, es liefert auch.

Der Grund für die überspringende Lebensfreude sicherlich, dass eine fantastische Stimmung im Orchester herrscht. Bei den Proben wird zwischen den konzentrierten Phasen viel gelacht, es wird sich ausgetauscht, gerade nach den Ferien hatten sich manche Einiges zu erzählen. Da gibt es ehrliche Anerkennung für die Leistung der Mitmusizierenden, der junge Tubaspieler Linus Pfister wurde noch mal für seinen großartigen Erfolg im Juni beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gefeiert.

„Alle kommen gerne zu den Proben, wenn es mal nicht geht, dann wirklich nur wegen beruflicher oder krankheitsbedingter Verhinderung“, sagte Hilgers. Viele seiner Schülerinnen und Schüler sind bereits in der Arbeitswelt zu Hause und müssen ihr Hobby mit dem Alltag koordinieren.

Das Gladbecker Blasorchester ist unglaublich variabel.

Die Konzertbesucher können sich auf viele Stilrichtungen freuen. „It had better be tonight“ präsentiert flotten Swing, Bigband-Sound, aber es gibt auch den „Florentiner Marsch“ oder die Fanfare & Dance aus dem Schwanensee. Drei Sängerinnen aus den Gesangsklassen der Schule werden bei einem Stück einen Vokalpart übernehmen. Bei den Proben übernimmt ein Flügelhorn ihre Melodien, damit die Einsätze perfekt einstudiert werden können. Und der erst 14-jährige Preisträger Pfister wird sein Können in einem Solostück unter Beweis stellen.

„Bei diesem Programm ist für jeden etwas dabei und wir hoffen natürlich auf einen guten Kartenvorverkauf“, informierte Hilgers. Der leidenschaftliche Trompeter und energiegeladene Dirigent ist als Musikschulleiter natürlich besonders stolz auf dieses Aushängeschild der Institution.

„Bunt“ – 50 Jahre Blasorchester der Musikschule der Stadt Gladbeck am Samstag, 9. September, 17 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Eintritt 10 Euro, VVK-Stellen Stadthallenkasse, eventim.de oder westticket.de. Weitere Infos: www.musikschule-gladbeck.de

