Gladbecker (78) verschwunden - Suche mit Hundertschaft

Gladbeck. Mit Mantrailer-Hunden und einer Hundertschaft sucht die Polizei einen vermissten Gladbecker (78). Der Mann ist seit Donnerstag verschwunden.

Die Polizei sucht nach einem 78-jährigen Gladbecker. Der leicht demente Mann hat Donnerstag gegen Mittag seine Wohnung verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Am Freitag wird auch noch eine Hundertschaft der Polizei bei der Vermisstensuche helfen, so die zuständige Pressestelle der Polizei.

Bei der Suche sind auch Mantrailer-Hunde im Einsatz

Bei der Suche sind auch Mantrailer-Hunde im Einsatz. In der Nacht zu Freitag suchte ein Polizeihubschrauber mit Suchscheinwerfern das Gladbecker Stadtgebiet ab. Der Hubschrauber kreiste lange über Butendorf, auch in Gladbeck-Ost war er gegen Mitternacht zu hören. Auch in Wittringen, vor allem an den Teichen, wurde ebenfalls nach dem 78-Jährigen gesucht. Bislang ohne Erfolg. „Wir machen uns wirklich große Sorgen um den Vermissten“, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen.

Beim Verlassen seiner Wohnung war der Gladbecker mit einem blauen Pullover, einer blauen Jeans, einer grau-blauen Jacke und schwarzen, knöchelhohen Schuhen bekleidet.

Wer den Mann gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

