Ein Gladbecker ist bei einem Auffahrunfall in Dorsten leicht verletzt worden.

Verkehrsunfall Gladbecker (75) bei Auffahrunfall in Dorsten leicht verletzt

Gladbeck. Ein Gladbecker ist in einen Verkehrsunfall in Dorsten verwickelt worden. Er verletzte sich zwar leicht, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Ein 75-jähriger Mann aus Gladbeck ist in Dorsten in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Laut Polizei passierte der Unfall am Dienstagvormittag.

Der Gladbecker war mit seinem Wagen auf der Gladbecker Straße unterwegs. In Höhe einer Kreuzung bremste er seinen Pkw ab. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Gelsenkirchen fuhr mit seinem Wagen auf das Auto des Gladbeckers auf. Dabei verletzte sich der 75-Jährige leicht. Ein Rettungswagen, so die Polizei, war aber nicht erforderlich. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro.

