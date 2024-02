Gladbecker (46) absichtlich angefahren: Polizei ermittelt

Gladbeck Nach einem Streit soll ein unbekannter Pkw-Fahrer einen Gladbecker absichtlich angefahren haben. Der Vorfall ereignete sich an einer Tankstelle.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall, der sich am Samstag gegen 20.50 Uhr auf dem Grundstück der Tankstelle an der Phönixstraße ereignet hat. Ein 46-jähriger Gladbecker, der sich am späten Samstagabend auf der Polizeiwache in Gladbeck gemeldet hat, hatte angegeben, dort absichtlich von einem Auto, einem dunklen Vito, angefahren worden zu sein.

Vor der Tat soll es zu einem Streit gekommen sein

Laut Auskunft des Gladbeckers war der Tat ein Streit mit dem unbekannten Fahrer des Vitos vorausgegangen. Das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs hatte der Gladbecker nicht genau ablesen können. Den Fahrer des Wagens, der danach einfach weitergefahren ist, hat der 46-Jährige als „dick und hellhäutig“ beschrieben. Mit seinem Vito sei er in Richtung Buer geflüchtet.

Nach dem Vorfall sei der Geschädigte mit Herzstichen und Schmerzen im Bereich des linken Fußes mit einem Krankenwagen in St. Barbara-Hospital in Gladbeck gebracht worden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Da die Tankstelle seit Anfang Januar diesen Jahres geschlossen hat, konnte auch nicht auf die dortige Videoüberwachung zurückgegriffen werden. Zeugen des Unfallhergangs sind nicht bekannt. Laut Mitteilung des Krankenhauses, so die Polizei, erlitt der Gladbecker eine Fraktur des linken Fußes. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Hospital mit einer Gipsschiene wieder verlassen.

