Gladbecker (17) niedergestochen – junger Dorstener in Haft

Am Tag nach der Tat erschien der junge Mann aus Dorsten mit einem Anwalt auf der Wache in Gladbeck, Er wurde festgenommen

Gladbeck. Ein 17-Jähriger ist von einem 20-jährigen Dorstener mit einem Messer schwer verletzt worden. Auslöser für den Streit: Die Freundin des Opfers.

Nach einer Messerstecherei in Gladbeck hat die Polizei einen 20-jährigen Mann aus Dorsten festgenommen. Gegen ihn wurde vom Amtsgericht Essen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Tat ist am frühen Dienstagabend passiert. Ein 17-jähriger Gladbecker und der 20-jährige Dorstener waren in einem kleinen Grünbereich an der Humboldtstraße in der Innenstadt in Streit geraten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wie es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt.

Der 17-Jährige wollte den 20-Jährigen zur Rede stellen, weil seine Freundin sich durch den Dorstener belästigt fühlte. Im weiteren Verlauf der körperlichen Auseinander wurde der junge Gladbecker durch mehrere Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt. Ein Notarzt versorgte ihn noch direkt vor Ort, dann wurde er ins St. Barbara-Hospital eingeliefert. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der Dorstener flüchtete nach der Tat. Die Polizei leitete zwar sofort eine Fahndung ein, konnte den 20-Jährigen aber nicht finden. Dieser kam dann aber am Mittwoch in Begleitung eines Rechtsanwaltes zur Polizeiwache in Gladbeck. Er wurde sofort festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

