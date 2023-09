Gladbecker (17) entgeht nur knapp einem Raubüberfall

Gladbeck. Zwei Männer haben Freitagabend in Gladbeck versucht, einen 17-Jährigen zu berauben. Er entkam knapp. Es gibt eine Beschreibung der beiden Täter.

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend in Gladbeck versucht, einen 17-jährigen Gladbecker auszurauben. In diesem Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Tat passierte irgendwann zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr an der Ecke Horster Straße/Klarastraße in Brauck.

Laut Mitteilung er Polizei hatten die beiden Täter den 17-Jährigen angesprochen und nach Geld gefragt. Dann griff ihn einer am Kragen und zog ihn zur Seite. Der junge Gladbecker konnte sich jedoch losreißen und davonlaufen. Einige Stunden später ging der Überfallene zur Polizei und erstattete Anzeige.

Es gibt eine Täterbeschreibung. Der eine Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Er hat ein breites Gesicht mit Bart, eine dunkle Hautfarbe, und er trug am Tatabend eine schwarze Jacke, die Kapuze über den Kopf gezogen, und blaue Jeans. Er sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Mann soll ebenfalls ungefähr 30 bis 35 Jahre alt sein und etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß sein. Er hat einen Vollbart, Aknenarben im Gesicht, und er sprach türkisch.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas gesehen oder bemerkt haben. Hinweise werden vom zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen genommen.

