Gladbecker (16) überfallen – Täter rauben seinen E-Scooter

Zwei junge Täter haben einem 16-Jährigen im Südpark in Gladbeck den E-Scooter geraubt. Den hat der Überfallene aber mittlerweile wieder. Gesucht werden nach wie vor die Täter.

Gladbeck. Im Südpark in Gladbeck-Brauck ist ein 16-Jähriger von zwei jungen Männern überfallen worden. Kurz darauf trifft das Opfer einen Täter wieder.

Ein 16-jähriger Gladbecker ist im Südpark in Gladbeck-Brauck überfallen worden. Laut Mitteilung der Polizei passierte die Tat am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr.

Die Täter flüchteten mit dem E-Scooter des Gladbeckers

Der 16-Jährige war in dem Park zwischen Roßheidestraße und Horster Straße mit seinem E-Scooter unterwegs. Plötzlich kamen zwei unbekannte Jugendliche auf ihn zu, stießen ihn um und entrissen ihm seinen E-Scooter. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Roßheidestraße. Der überfallene Jugendliche meldete die Tat sofort der Polizei.

Ungefähr zwei Stunden später, in den frühen Abendstunden, war das Überfallopfer gemeinsam mit einem Familienmitglied erneut in Brauck unterwegs. An der Ecke Horster Straße / Zum Stadtwald trafen dei beiden auf einen der beiden jugendlichen Täter. Der hatte den gestohlenen E-Scooter bei sich. Beim Anblick des 16-Jährigen und seines Verwandten schmiss er den Roller hin und rannte davon. Der Überfallene informierter erneut die Polizei. Der flüchtige Täter blieb aber unentdeckt.

Es gibt eine Täterbeschreibung

Es gibt eine Täterbeschreibung: Beide Täter sind etwa 1,85 Meter groß und ungefähr 17 bis 19 Jahre alt. beide sind von stämmiger Statur. Sie trugen schwarze Oberbekleidung, blaue Jeans und weiße Sneaker. Einer hatte eine schwarze Kappe mit einem weißen New-Era-Symbol auf. Zudem hatte einer eine auffällige orangene Bauchtasche umgehängt. Beide trugen keine Schutzmasken.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat (Rufnummer 0800 2361 111) zu melden.

