Gladbeck: Zwei Einbrüche am Kardinal-Hengsbach-Platz

Gladbeck. Sonntagnacht haben unbekannte Einbrecher zwei Mal in Gladbeck zugeschlagen. Sie richteten Sachschaden an, stahlen aber wohl nichts.

In der Nacht zu Sonntag sind unbekannte Täter zwei Mal in Gebäude am Kardinal-Hengsbach-Platz in Gladbeck eingebrochen. Die Täter brachen zunächst ein Fenster im Untergeschoss des Gemeindehauses von Herz-Jesu auf, so die Polizei. Demnach stahlen sie nach ersten Erkenntnissen zwar nichts, richteten aber 300 Euro Sachschaden an.

Lesen Sie auch:

Ebenfalls am Kardinal-Hengsbach-Platz gelangten Unbekannte über eine Kellertür dann noch in die Kindertagesstätte. Dort beschmierten sie Möbel und eine Tür mit grüner Farbe, auch in der Kita haben die Täter vermutlich nichts gestohlen. Das Polizeipräsidium Recklinghausen bittet um Hinweise zu den Einbrüchen unter der Nummer 0800 23 61 11 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck