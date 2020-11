Gladbeck: Zufahrt zum neuen Ärztehaus soll sicherer werden

Gladbeck. Die An- und Abfahrt zum Ärztehaus in Butendorf werden künftig getrennt. Beim Herausfahren gilt dann nur noch rechts abbiegen.

Die Parkplatzsituation am Butendorfer Ärztehaus in Gladbeck soll entspannt werden. Die Investoren der Gesundheitseinrichtung und die Bauverwaltung der Stadt haben sich vor allem darauf geeinigt, die Zu- und Abfahrtsituation zum und vom Parkplatz übersichtlicher zu organisieren. Damit will man die Verkehrssicherheit auf der Horster Straße zwischen Heilig-Kreuz-Kirche und Autobahn-Überführung verbessern – vor allem auch mit Blick auf die Fertigstellung des zweites Ärztehauses Ende 2021 und des damit weiter zunehmenden Parksuchverkehrs.

Zu wenige Parkplätze gebe es am derzeitigen und auch am künftigen Doppel-Ärztehaus nicht, so Stadtbaurat Dr. Volker Kreuzer in einer Antwort auf eine Anfrage von MdL Michael Hübner (SPD), der Hinweise von Bürgern über die Parkraumsituation am Ärztehaus und Befürchtungen, mit dem zweiten Ärztehaus werde sich die Lage verschlechtern, aufgriff und die Verwaltung um Prüfung bat.

Es gibt fast doppelt so viele Parkplätze wie formell nötig

So soll das zweite Ärztehaus in Butendorf aussehen, links das erste Gebäude des Hausarztzentrums. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Kreuzer weist darauf hin, dass die Betreiber des Ärztehauses jetzt schon, aber auch künftig deutlich mehr Stellplätze anbieten als sie müssten. Nach Abschluss der zweiten Baumaßnahme werde es fast 140 Parkplätze geben, 77 müssten es formell nur sein. Somit bestehe auch kein Bedarf für eine von Hübner ins Spiel gebrachte „Parkpalette“ – ein meist nur zwei- oder dreigeschossiges Parkdeck in einfacher Bauweise und niedriger Parkraumhöhe.

Der Grund für die derzeitige An- und Abfahrt, so Dr. Gregor Nagel, einer der Investoren, sei vielmehr die kaum genutzte zweite Ein-/Ausfahrt unmittelbar am Fuße der Autobahn (etwas weiter weg vom Haus). Das habe auch das Gutachten eines Verkehrsexperten ergeben, der eigens die derzeitige Leistungsfähigkeit des Parkplatzes analysiert und ein neues Konzept erstellt habe. Zu den vom Gutachter genannten Änderungen der Zu- und Abfahrt zum und vom Parkplatz rät auch der Stadtbaurat und begrüßt die Vorschläge.

Künftig darf nur noch nach rechts vom Parkplatz herunter gefahren werden

Ein Problem am Ärztehaus: Fahrzeuge, die trotz Halteverbots auf dem Parkstreifen abgestellt werden, erschweren die Sicht auf den Verkehr erheblich. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

So werden künftig, berichtet Nagel, Zu- und Abfahrt zum und vom Parkplatz getrennt: Die Zufahrt erfolgt nur noch über die bislang kaum genutzte zweite Zufahrtsmöglichkeit direkt an der A2, die Ausfahrt nur unmittelbar über die am ersten Ärztehaus . Dort wird künftig auch nur noch ein Rechtsabbiegen (Richtung Innenstadt) möglich sein. Um die Sicht der ausfahrenden Autos nach links auf die Horster Straße zu verbessern, wird es bauliche Veränderungen am Parkstreifen geben. Denn viele Autofahrer ignorierten, so heißt es, das dort schon lange ausgesprochene Halteverbot.

Nicht zuletzt werde der künftige Parkplatz gegliedert: neben den herkömmlichen Besucherstellplätzen wird es auch Mitarbeiter-, Kurzzeit- und Lieferantenstellplätze geben. Damit soll auch ein möglicher Parkdruck aus der benachbarten Ulmenstraße herausgenommen werden, über den Anwohner gegenüber MdL Michael Hübner geklagt haben. Insbesondere Mitarbeiter des Ärztehauses suchten dort Abstellmöglichkeiten für ihre Autos.

Verbindung zum Grünefeld-Weg und zur Landstraße werden geprüft

Geprüft werde auch, so Investor und Allgemeinmediziner Nagel, eine weitere Zufahrt und Anbindung des Parkplatzes über den Pfarrer-Grünefeld-Weg , zu dem es bereits einen Fußweg gebe. Eine weitere Option sei eine Verbindung parallel zum Autobahn-Damm bis zur Landstraße, um den Verkehr von Osten ohne Umweg über die Horster Straße auf den Parkplatz zu leiten. Diese Lösung sei allerdings nicht ohne Hilfe der Stadt möglich.

