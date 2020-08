Gladbeck: Zahl der Corona-Infizierungen steigt weiter an

Gladbeck Augenblicklich sind in Gladbeck 17 Personen am Coronavirus erkrankt - zwei mehr als einen Tag zuvor. Kreisweit gibt es 94 akute Fälle.

Die Zahl der Corono-Infizierten in Gladbeck steigt weiter leicht an. Am Dienstag meldete das Kreisgesundheitsamt 17 Gladbecker, die augenblicklich mit dem Corona-Virus infiziert sind. Zwei mehr als einen Tag zuvor - am Montag waren es 15 Personen gewesen.

Die Gesamtfallzahl der infizierten Gladbecker (erfasst seit März) liegt damit bei 314 (Vortag 310). 275 Personen (Vortag 273) gelten als wieder gesund, die Todesfallzahl beträgt weiterhin 22. Im gesamten Kreis Recklinghausen bleibt es wie am Montag bei 94 akuten Fällen (1549 bestätigte Fälle seit März, 1414 Genesene, 41 Todesfälle). Kreisweit kam es zu keiner höheren Infizierten-Zahl, da die Zahl der Neuinfizierten durch die der neu Gesundeten ausgeglichen wurde.

In den letzten sieben Tagen hat es laut Gesundheitsamt im Kreis 62 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell, so der Kreis, nicht erreicht.

