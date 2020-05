Gladbeck: Zahl der Corona-Infizierten hat sich nicht erhöht

24 Menschen in Gladbeck sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Gladbeck. 24 Menschen in Gladbeck sind aktuell an Corona erkrankt. Das Kreisgesundheitsamt meldet einen Anstieg bei der Zahl der Gesundeten.

In Gladbeck hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen von Dienstag auf Mittwoch nicht erhöht, es bleibt bei 210 Fällen. Die Zahl der Gesundeten hat sich von 162 auf 165 erhöht, 21 Menschen starben bislang an oder mit dem Virus. Das Kreisgesundheitsamt meldete demnach am Mittwoch 24 Gladbecker, die aktuell mit Corona infiziert sind.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 1244 bestätigte Fälle, 1063 Menschen gelten als genesen, es gibt 36 Todesfälle. In den vergangenen sieben Tagen hat es 41 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht, so der Kreis.

So ist die Lage in den anderen Städten im Kreis

Die Zahlen aus den weiteren Städten im Kreis (aktuell bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 129 / 92/ 1; Datteln 53 / 47 / 1; Dorsten 152 / 146 / 5; Haltern am See 83 / 81 / 0; Herten 86 / 83 / 0; Marl 116 / 100 / 1; Oer-Erkenschwick 193 / 159 / 2; Recklinghausen 165 / 139 / 4; Waltrop 57 / 51 / 1.