Gladbeck: Wolfgang Röken wird heute 80 Jahre alt

38 Jahre lang prägte er die Stadtpolitik mit, kämpfte in jungen Jahren mit um Gladbecks Selbstständigkeit und war 18 Jahre lang Stadtoberhaupt: Alt-OB und Ex-MdL Wolfgang Röken, ein Stück sozialdemokratischen Urgesteins in dieser Stadt. Am Montag, 26. Juni, wird der Mann, der zu den erfahrensten und etabliertesten Politik-Pensionären in Gladbeck zählt, 80 Jahre alt.

Röken war in all den Jahren eher ein Mann der leisen Töne und der ausgleichenden Art und zählte nie zu denjenigen, die rhetorisch scheppernd oder polternd auftraten, um Politik zu machen. In vielen Funktionen und Ämtern diente er seiner Stadt, bedächtig, aber nachhaltig und immer mit Leidenschaft. 38 Jahre lang saß er im Rat der Stadt und erlebte so viel in der Politik, dass es für zwei Politikerleben reichen könnte.

Dabei hatte Röken gar nicht vor, in die Politik zu gehen, als er 1970 – er war gerade Lehrer an der Hauptschule Mitte-Ost geworden – in die SPD eintrat. Mit 30 war er bereits Konrektor (später Schulleiter), wollte eigentlich seine berufliche Karriere voranbringen. Der spätere Fraktionschef Manfred Braun war es, der ihn in die SPD lockte. Und der Kampf um die Selbstständigkeit Gladbecks Mitte der 70er Jahre zog Wolfgang Röken am Ende gänzlich in den Strudel der Politik.

Das Nikolausurteil 1975 und die wiedererlangte Selbstständigkeit Gladbecks waren für Röken der Beginn einer langen politischen Karriere: Nach der Kommunalwahl 1976 wurde er als Neuling im Rat Oberbürgermeister (damals mit 33 Jahren der jüngste in NRW), blieb 18 Jahre lang Vorsitzender des Rates (zuletzt als Bürgermeister) – so lange wie niemand vor und bislang nach ihm.

Stolz ist Röken, dem stets die Völkerverständigung am Herzen lag, auf die Städtepartnerschaften, die er mit anstieß – zu Wodzislaw in Polen und Alanya in der Türkei. Neben seinen fast vier Jahrzehnten im Rat vertrat Röken, der 25 Jahre die Partei leitete, 17 Jahre lang Gladbecks Interessen im Kreistag und 15 Jahre als MdL im Landtag, wo er u.a. den Städtebauausschuss leitete. 2004 wurde er mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik geehrt. 2014 zog er sich aus der Politik zurück.

