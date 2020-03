Gladbeck: Wieder standen Altkleidercontainer in Flammen

An der Enfieldstraße in Gladbeck brannten wieder einmal Altkleidercontainer aus.

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck löschte zwei brennende Altkleidercontainer an der Enfieldstraße. An der Humboldtstraße brannte ein Mülleimer.

Wieder einmal wurde die Feuerwehr Gladbeck alarmiert, weil Altkleidercontainer brannten. Diesmal standen am Samstag in den frühen Morgenstunden zwei Behälter an der Enfieldstraße in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Wasser und Schaum.

Ein weiterer Einsatz führte die Gladbecker Kräfte, ebenfalls am Samstag, in die Stadtmitte an die Humboldtstraße. Simon Blankenhagen von der Feuerwehr berichtet: „Dort brannte an der Bushaltestelle Goetheplatz ein Mülleimer.“ Das Feuer konnte mit etwa fünf Litern Wasser gelöscht werden.