Gladbeck / Gelsenkirchen. Die Polizei warnt Gladbecker vor Giftködern an der Stadtgrenze in GE-Scholven. Zwei Hunde sind bereits gestorben. Die Beamten bitten um Hinweise.

Gladbeck: Warnung vor Giftködern – schon zwei Hunde tot

Die Polizei warnt vor ausgelegten Giftködern direkt an der Stadtgrenze in Gladbeck-Zweckel. Zwei Hunde sind bereits im Gelsenkirchener Stadtteil Scholven gestorben. Die Beamten bitten um Hinweise, zurzeit scheint ein Hundehasser unterwegs zu sein.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18. Dezember, und Sonntag, 22. Dezember, wurden nach Angaben der Polizei drei Hunde vergiftet. Zwei Vierbeiner seien mittlerweile verstorben. Die Todesfälle nahmen die Beamten am Freitag am Ginsterweg in Scholven auf, in unmittelbarer Nähe der Stadtgrenze mit Gladbeck am Scheideweg. In mindestens einem der Fälle muss der Hund das Gift im eigenen Garten zu sich genommen haben.

Am Sonntagmorgen wurde der bislang letzte Fall gemeldet

Der dritte Fall ereignete sich am Sonntagmorgen: Da fand ein Hund in einem Garten an der Borkener Straße klein geschnittene Schinkenstückchen und fraß sie auf. Zwar waren bei dem Tier bis jetzt noch keine Vergiftungserscheinungen zu beobachten – die Polizei geht dennoch davon aus, dass der Vorfall in die Reihe passt. „Dass der Hund nicht auf das Gift reagiert hat, kann verschiedene Ursachen haben“, so Polizeisprecher Christopher Grauwinkel gegenüber der WAZ. „Möglicherweise war die aufgenommene Giftmenge in diesem Fall einfach zu gering.“

Die Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).