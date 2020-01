Gladbeck / Aachen. Ein vom Amtsgericht Gladbeck verurteilter Mann wurde von der Bundespolizei geschnappt. Er hatte ohne Führerschein am Steuer gesessen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Verurteilter Mann in Aachen festgenommen

In einem Fernreisebus aus den Niederlanden wurde am Montag in Aachen ein 28-jähriger Mann von der Bundespolizei festgenommen, der in Gladbeck aufgefallen und verurteilt worden war.

Der Georgier hatte in Gladbeck ohne Fahrerlaubnis am Steuer gesessen und war so vom Amtsgericht Gladbeck zur einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt worden. Da der Mann die verhängte Geldstrafe nicht bei den Bundespolizisten zahlen konnte, muss er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen Haft absitzen.

Der Georgier wurde von der Bundespolizei in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen überstellt.