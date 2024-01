Gladbeck verschickt Bescheide für Grund- und Hundesteuer

Immobilien- und Hundebesitzer bekommen demnächst Post von der Stadt Gladbeck. Die Steuerbescheide werden gehen bald raus.

Hunde- und Immobilienbesitzer bekommen demnächst Post von der Stadt. Ab dem 16. Januar verschickt die Stadt Gladbeck für das Jahr 2024 rund 24.000 Steuer- und Gebührenbescheide an alle Eigentümer von Gladbecker Grundstücken, Eigentumswohnungen, Geschäftsgrundstücken und landwirtschaftlichen Betrieben. Die Bescheide enthalten die für 2024 zu leistenden Grundsteuern sowie Entwässerungs-, Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren, so die Mitteilung der Verwaltung. Schon ab dem 12. Januar verschickt die Stadt rund 4000 Hundesteuerbescheide an die Halterinnen und Halter von Hunden.

Erfahrungsgemäß bestehe sowohl nach dem Versand der Bescheide für die Grundbesitzabgaben als auch der Hundesteuerbescheide bei den Bürgerinnen und Bürgern ein verstärkter Informations- und Nachfragebedarf. Dies führt insbesondere in den ersten Tagen nach dem Versand zu deutlich erhöhten telefonischen Nachfragen bei den Sachbearbeitern der Abteilung Steuern und Abgaben. Die Verwaltung bittet daher um Verständnis, wenn Bürgerinnen und Bürger mit ihren Nachfragen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sofort telefonisch erreichen können.

Für einfache Anliegen, aber auch um etwa einen Rückruf zu vereinbaren, sollte – unter Angabe des Kassenzeichens – unbedingt auch die E-Mail-Adresse Steuerabteilung@stadt-gladbeck.de (steht auch auf dem Bescheid) genutzt werden. Die Mitarbeiter der Steuerabteilung werden sich dann schnellstmöglich mit den Steuer- bzw. Gebührenpflichtigen in Verbindung setzen, so das Versprechen der Verwaltung.

