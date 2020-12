„Gladbeck, unsere Stadt“ bietet einen bunten Themenmix

Gladbeck. Der Verkehrsverein bringt die dritte Ausgabe der Stadtillustrierten im Jahr 2020 auf den Markt. Viele spannende Geschichten aus Gladbeck.

Die Winterausgabe der Stadtillustrierten „Gladbeck, unsere Stadt“ ist erschienen. Das Cover – diesmal in gelb gehalten – zeigt eine Abbruchszene der Abraum-Förderanlage an der Mottbruchhalde und weist auf eine der vielen heimat- und ortsbezogenen Geschichten der neuen, 52-seitigen Ausgabe der Zeitschrift des Verkehrsvereins hin: Den weiteren Rückzug des Bergbaus aus dem Stadtbild.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Unter der Regie von Schriftleiter Manfred Bogedain stellte das Redaktionsteam wieder einen bunten Themenmix zusammen. Eine der größeren Reportagen: Dr. Dieter Briese stellt „verborgene Schönheiten“ – Naturschutzgebiete – im Norden der Stadt vor. Heinz Enxing unternimmt einen Spaziergang über die Friedhöfe und erkennt an Hand der Grabmale, dass mit den Namen derjenigen, die dort ihre letzte Ruhestätte fanden, oft ein Stück Stadtgeschichte verbunden ist.

In der neuen Ausgabe sind auch zwei Porträts zu finden

Zwei Porträts sind in der neuen, dritten Nummer der Stadtillustrierten des Jahrgangs 2020 zu finden: Während Gerd Hengstermann einem Philosophen aus Gladbeck in Kalifornien auf der Spur ist, nämlich Kai Wehmeier aus Rentfort, verabschiedet WAZ-Redakteur Georg Meinert in seinem Aufsatz Jochen E. Schwiertz, den langjährigen Macher des Katholischen Ferienwerks, in den Ruhestand.

Dietrich Pollmann beschreibt in einem Beitrag über den Verein für Orts- und Heimatkunde, wie schwierig Vereinsarbeit in diesem Jahr unter den Bedingungen der Corona-Pandemie war und ist. Natürlich fehlt der Amtswechsel an der Spitze der Stadt nicht: Der bisherige Bürgermeister Ulrich Roland wird verabschiedet, die neue Bürgermeisterin Bettina Weist begrüßt. Die neue Ausgabe ist wie immer für 1,50 Euro an den bekannten Verkaufsstellen zu bekommen. (GM)