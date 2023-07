Gladbeck und Dernau verbindet nun eine Städtepartnerschaft

Gladbeck. Von der Flutkatastrophe im Ahrtal war Dernau ganz besonders betroffen. Seitdem engagieren sich Gladbecker dort. Nun gibt es eine Patenschaft.

Die Stadt Gladbeck wird die Ortsgemeinde Dernau im Ahrtal mit einer Städtepatenschaft unterstützen. Bürgermeisterin Bettina Weist und Bürgermeister Alfred Sebastian von Ortsgemeinde Dernau, unterzeichneten jetzt dazu im Empfangsraum des Alten Rathauses in Gladbeck die Patenschaftsurkunde.

Mit dem Patenschaftsabkommen sollen die bestehenden herzlichen Kontakte der Menschen in Gladbeck und Dernau weiter gefestigt und gefördert werden, auch ein Austausch der Lokalpolitik ist geplant. „Wir werden unsere Städtefreundschaft mit Leben füllen und gemeinsame Projekte und Veranstaltungen planen“, so Bürgermeisterin Bettina Weist und Bürgermeister Alfred Sebastian.

Lesen Sie auch

Freuen sich über die neue Städtepartnerschaft: Christiane Schmidt, Kommunikationschefin im Rathaus, Bürgermeisterin Bettina Weist und Eva Klein (Stadtmarketing) mit der unterzeichneten Urkunde. Foto: Stadt Gladbeck

Eine weitere Zusammenarbeit bietet sich insbesondere in den Bereichen Tourismus, Sport, Kultur, Schulen, Wirtschaft, Jugend und ältere Generation an. Dazu soll die Gladbeck Information an Veranstaltungen wie dem Winzerfest in Dernau teilnehmen, eine Delegation aus der neuen Patenstadt ist auch zum Appeltatenfest am ersten Septemberwochenende eingeladen. Außerdem soll es Fahrten für Bürgerinnen und Bürger geben. Die genauen Termine dazu werden noch bekannt gegeben.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Die Ortsgemeinde Dernau war und ist von der Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 besonders stark betroffen. Viele Gladbecker und insbesondere die Gladbecker Fluthilfe haben in dieser Ausnahmesituation sofort geholfen. Seitdem besteht ein reger Austausch mit der Ortsgemeinde Dernau, es gibt herzliche Kontakte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck