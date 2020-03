Gladbeck: Unbekannte zerstechen Reifen und zerkratzen Pkw

Die Polizei wurde zu drei Beschädigungen an Fahrzeugen in Stadtmitte gerufen.

Gladbeck. Die Polizei meldet drei Vorfälle aus Stadtmitte. Die Täter wüten auch im Innenraum eines Kleintransporters. Es werden Zeugen gesucht.

Bislang unbekannte Täter haben nach Auskunft der Polizei an der Horster Straße in Stadtmitte zwei Lkw und an der Bülser Straße ein Auto beschädigt. Die Fahrzeugbesitzer stellten am Montagmorgen die Schäden fest.

An einem Lebensmittelmarkt an der Horster Straße wurden an einem Lastwagen zwei Reifen zerstochen. An gleicher Stelle brachen Unbekannte einen geparkten weißen Kleintransporter Peugeot Boxer auf und zerkratzten laut Polizei im Innenraum die Innenverkleidung und zerschnitten die Sicherheitsgurte.

An der Bülser Straße beschädigten unbekannte Täter einen auf dem Parkstreifen geparkten 5er BMW. Hier zerkratzten sie laut Polizeiinformation die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und zerstachen die beiden hinteren Reifen. Mögliche Tatzusammenhänge werden derzeit von der Polizei geprüft. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter 0800/2361 111.