Gladbeck: Unbekannte stehlen Laptop aus Kindertagesstätte

Über ein aufgehebeltes Fenster sind Unbekannte in Gladbeck in eine Kita eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck über ein aufgehebeltes Fenster in eine Kita eingebrochen. Sie stahlen einen Laptop. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Unbekannte sind bereits am vergangenen Wochenende in eine Kindertagesstätte an der Horster Straße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Um in die Kita zu gelangen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Aus den Räumen stahlen sie einen Laptop. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.