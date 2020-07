Gladbeck: Unbekannte schlagen Scheiben von drei Autos ein

Die Polizei sucht unbekannte Täter, die an der Roßheidestraße drei Autos aufbrachen.

Gladbeck Die Polizei Recklinghausen sucht nach unbekannten Tätern, die an der Roßheidestraße Autos aufgebrochen haben. Sie stahlen daraus Kupferrohre.

Bislang unbekannte Täter haben bereits am vergangenen Wochenende auf einem Firmengelände an der Roßheidestraße an drei Autos alle Scheiben eingeschlagen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurden nach ersten Erkenntnissen aus den Fahrzeugen Kupferrohre und Warndreiecke gestohlen. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt nach Schätzungen der Polizeibeamten bei rund 5000 Euro.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, sie flüchteten in unbekannte Richtung, so die Polizei Recklinghausen in ihrer Mitteilung. Sie sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder denen Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der der Rufnummer 0800/2361111 entgegen.

