Gladbeck: Unbekannte knacken einen Selbstbedienungsautomaten

Gladbeck Die Täter erbeuteten Geld. Am Automaten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter brachen am Montagabend in Gladbeck einen Selbstbedienungsautomaten an der Voßbrinkstraße auf. Laut Bericht der Polizei erbeuteten sie die Kasse samt Geld. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2300 Euro.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Wer Angaben zur Aufklärung machen kann, wendet sich unter der Rufnummer 0800 2361 111 an die Polizei.

