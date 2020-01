Unbekannte sind in Gladbeck in der Silvesternacht in eine Wohnung eingebrochen.

Gladbeck: Unbekannte brechen Silvester in eine Wohnung ein

Unbekannte sind in der Silvesternacht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eikampstraße eingebrochen. Ob die Einbrecher etwas stahlen, steht laut Polizei noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter 0800/2361 111 entgegen.