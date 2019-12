Unbekannte sind in Gladbeck in zwei Wohnhäuser eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in zwei Wohnhäuser eingebrochen. In einem Einfamilienhaus stahlen sie unter anderem Schmuck und einen Tresor.

Gladbeck: Unbekannte brechen in zwei Wohnhäuser ein

Unbekannte sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Südpark eingebrochen. Sie gelangten über einen Balkon in das Haus, so die Polizei am Montag. Sie stahlen eine Geldkassette, einen Tresor und Schmuck. Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend sind Unbekannte zudem in ein Mehrfamilienhaus in Zweckel an der Schroerstraße eingebrochen. Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

