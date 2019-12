Gladbeck: Unbekannte brechen in mehrere Lauben ein

Unbekannte sind in Gladbeck in Lauben eines Kleingartenvereins eingebrochen.

Unbekannte sind zwischen Freitag und Sonntag in mehrere Lauben des Kleingartenvereins an der Schulstraße eingebrochen. An den Lauben entstand Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat Gladbeck unter 0800/2361111.