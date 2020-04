Gladbeck: Unbekannte brechen drei geparkte Autos auf

Unbekannte haben in Gladbeck drei Autos aufgebrochen, so die Polizei.

Gladbeck. Unbekannte haben in Gladbeck in der Nacht zu Mittwoch drei Autos aufgebrochen. Sie stahlen unter einem ein Ladekabel und eine leere Geldbörse.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch drei Autos in Gladbeck aufgebrochen. Die Wagen – ein Renault Megane, ein VW Touran und ein Opel Zafira – waren an der Grabenstraße geparkt. Die Unbekannten hatten die Scheiben eingeworfen, um in das Innere der Fahrzeuge zu gelangen.

Die Kriminellen stahlen aus zwei Autos ein Ladekabel, ein Bluetooth-Empfänger und eine leere Geldbörse, aus dem dritten Wagen stahlen sie nichts, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.