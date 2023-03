Gladbeck: Unbekannte bauen Unfall mit geklauten Motorrädern

Der Unfall mit den beiden gestohlenen Motorrädern passierte am frühen Donnerstagabend in Gladbeck auf der Horster Straße.

Gladbeck. Auf der Horster Straße in Gladbeck waren zwei Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt. Die Bikes waren gestohlen. Polizei hofft auf Hinweise.

Die Polizei sucht nach zwei Motorradfahrern, die am frühen Donnerstagabend auf der Horster Straße in Gladbeck in einen Unfall verwickelt waren. Die Suche hat einen besonderen Hintergrund: Beide Motorräder waren offenbar gestohlen.

Eines der Motorräder wurde später, stark beschädigt, an einem Bachbett an der Halde in Brauck gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden unbekannten Männer gegen 18 Uhr mit den Bikes von einem Tankstellengelände an der Horster Straße losgefahren – wahrscheinlich deutlich zu schnell.

Zur gleichen Zeit bog ein 29-jähriger Gladbecker mit seinem Wagen von einer Grundstückseinfahrt auf die Horster Straße ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten die Motorradfahrer stark abbremsen, wodurch einer der beiden mit der Maschine gegen ein geparktes Auto prallte. Anschließend fuhren die Motorradfahrer in Richtung Roßheidestraße davon.

An der Unfallstelle blieben Teile des Motorrads zurück, unter anderem die Sitzbank und ein Außenspiegel. Die Teile wurden sichergestellt, später dann auch das in Brauck gefundene Motorrad. Der entstandene Schaden bei dem Unfall wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

Von dem gestürzten Motorradfahrer gibt es eine Beschreibung. Er ist schlank und hat bräunliche, kurze Haare, die als ungepflegt beschrieben wurden. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit weißem Schriftzug auf der linken Brust. Auf dem Rücken war ein rauchendes buntes Comic-Krokodil abgebildet. Außerdem trug er ein blaues Sweatshirt, eine blaue Jeanshose und weiße Sneaker. Sein Motorradhelm war schwarz.

Sein Begleiter trug ebenfalls einen schwarzen Motorradhelm, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Er war mit einer orange-farbenen Yamaha unterwegs. Wer Hinweise zu dem Unfall bzw. Angaben zu den Motorradfahrern machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0800/2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

